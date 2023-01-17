В России в третий раз за неделю объявили о взятии Соледара

Опубликовано: 17.01.2023 11:03 , Обновлено: 17.01.2023

Российские госСМИ со ссылкой «штаб теробороны ДНР» сообщили об очередном «освобождении» Соледара Донецкой области. Впрочем, информация о взятии города войсками РФ появляется в третий раз за неделю.

«Штаб теробороны ДНР подтвердил освобождение Соледара российскими силами», — заявило госагенство ТАСС 17 января.

Ранее, 13 января, о взятии Соледара под контроль российских войск заявили в Министерстве обороны РФ.

А перед этим, 11 января, глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин объявил о том, что Соледар «полностью освобожден».

В свою очередь Украина опровергает взятие Соледара россиянами. Так, в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины сказано, что ВСУ отбили 20 атак, в том числе в Соледаре.

А по данным британской разведки 16 января, ВСУ почти наверняка сохранили позиции в Соледаре, к северу от Бахмута. На выходных там продолжались ожесточенные бои.