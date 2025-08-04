В России туристический автобус столкнулся с грузовым поездом – один погибший

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Опубликовано: 04.08.2025 10:42 , Обновлено: 04.08.2025

В Ленинградской области России утром 4 августа туристический автобус, ехавший в монастырь Александра Свирского, столкнулся с грузовым поездом. Сообщается не менее чем о 16 пострадавших и одном погибшем туристе.

В пресс-службе Октябрьской железной дороги сообщили, что столкновение поезда с автобусом произошло в 6:11 на переезде между станциями Лодейное Поле и Олонец в Ленинградской области. По их информации, туристический автобус выехал на пути перед приближающимся поездом, несмотря на работавшую сигнализацию. Машинисту пришлось применить экстренное торможение, но, по данным пресс-службы, “расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось” - поезд врезался в заднюю часть автобуса.













В результате аварии, по данным пресс-службы администрации Ленинградской области, на которую сослалось российское агентство “Интерфакс”, пострадали не менее 16 человек, для одного туриста полученные травмы оказались смертельны. Семь пострадавших оказались в тяжелом состоянии, из-за чего пришлось задействовать вертолеты санавиации. Локомотивная бригада поезда серьёзных травм, которые бы потребовали медицинской помощи, не получила.

Северо-Западная транспортная прокуратура уже начала проверку инцидента. Сама авария не привела к сходу подвижного состава.