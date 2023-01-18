🎤 Мнение

Опубликовано: 18.01.2023 09:36 , Обновлено: 18.01.2023

Экономист, бывший заместитель министра финансов РФ Сергей Алексашенко выразил мнение, что в России на протяжении ближайших трех лет будут проводить перманентную мобилизацию.

Эксперт проанализировал решение Владимира Путина увеличить численность вооруженных сил страны до 1,5 млн военнослужащих в 2023-2026 годах.

Он подсчитал, что к 2026 году численность военнослужащих должна увеличиться на 363 тысячи человек:

«Делим на три года, получаем по 121 тысяче в год. Проверяем: на конец 2023 г. Шойгу хочет иметь 521 тысячу контрактников; в марте 2020 г. их было 405 тысяч; увеличение на 116 тысяч».

Экономист выразил сомнение, что Минобороны сможет привлечь столько контрактников без проведения мобилизации, объяснив это тем, что «попытка создать добровольческие региональные батальоны летом прошлого года провалилась, желающих подарить свою жизнь Путину & Со оказалось немного».

«Делаем вывод: в России будет проходить перманентная мобилизация без выхода какого-либо указа или приказа, в рамках которой военкоматы будут загребать по 10 тысяч человек в месяц на протяжении трех лет», — резюмировал Алексашенко.

[info_b]Полностью мнение можно почитать по ссылке.[/info_b]