В России суд оштрафовал Twitch на 4 млн рублей из-за Арестовича

Опубликовано: 31.01.2023 12:34 , Обновлено: 31.01.2023

Российский суд оштрафовал стриминговый сервис Twitch на 4 млн рублей (57 000 долларов США) за то, что там не удалили то, что суд посчитал "фейками" о СВО, сообщило российское информационное агентство "Интерфакс".

В сервисе Twitch, который принадлежит Amazon, не ответили на запрос Reuters о комментарии. Неясно, будет ли американская компания платить штраф российскому суду.

Российские СМИ сообщили что одной из причин иска стало неудаление стрима интервью экс-адвоката Марка Фейгина с теперь уже бывшим советником Офиса президента Украины Алексеем Арестовичем.