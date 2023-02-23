В России Су-25 рухнул у границы с Украиной

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Опубликовано: 23.02.2023 11:50 , Обновлено: 23.02.2023

В Белгородской области, недалеко от границы с Украиной, рухнул самолет Су-25.

Штурмовик упал в районе на окраине села Орехово в Валуйском районе.

По информации телеграм-канала Baza, Су-25 рухнул на сарай с сеном, постройка сгорела. При этом пилот катапультировался.

Обновлено В Минобороны России заявили, что летчик погиб. Причиной крушения назвали техническую неисправность. Также там добавили, что штурмовик «упал в безлюдной местности, а разрушений на земле нет», передает ТАСС.

Также появились фото с места произошедшего: