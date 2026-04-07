В России старшеклассник напал на учительницу ножом

Опубликовано: 07.04.2026 08:18 , Обновлено: 07.04.2026

17-летний подросток с ножом тяжело ранил учителя школы №5 в Добрянке Пермского края России. Инцидент произошел рано утром во вторник. О нем сообщил губернатор региона Махонин.

Состояние педагога оценивается как крайне тяжелое. Она находится в больнице, врачи борются за ее жизнь. Нападавший задержан, работает следственная группа.

Обновлено Учительница, на которую девятиклассник напал с ножом в Пермском крае, скончалась в больнице, сообщил губернатор Дмитрий Махонин.

Напавший утром на педагога около школы несколько раз оставался на второй год и состоит на учёте полиции, сообщили местные власти позже.

Жертвой нападения подростка стала учительница русского языка и литературы Олеся Багута, победитель многих профессиональных конкурсов. Сейчас за её жизнь борются врачи. По предварительным данным, нападение могло быть вызвано тем, что завуч не допустила парня до экзамена.