В России сошёл с рельсов поезд с 415 пассажирами

🔄 Обновлено

Опубликовано: 03.04.2026 08:13 , Обновлено: 03.04.2026

В России сошёл с рельсов пассажирский поезд, шедший по маршруту Москва-Челябинск, в котором находились не менее 415 пассажиров. По официальной информации Российских железных дорог (РЖД), с рельсов сошли сразу семь вагонов.

По данным РЖД, ЧП с поездом №302 Москва – Челябинск произошло в 06:26 по московскому времени недалеко от станции Бряндино в Ульяновской области. По данным российского Telegram-канала Mash, всего в составе поезда было 15 вагонов, а пассажиров — не менее 415 человек.

Причину железнодорожной аварии в компании пока не озвучили, даже предварительную. Не известно пока и о возможных пострадавших среди пассажиров поезда.

На участке ЧП приостановили движение, а к месту аварии вызвали спасателей и восстановительные поезда, которые уже идут к месту ЧП со станций Ульяновск, Бугульма, Сызрань и Рузаевка.

В самой РЖД тем временем создали оперативный штаб, который возглавил руководитель компании Олег Белозëров.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил, что в результате железнодорожной аварии никто не погиб, однако эти данные пока - предварительные. Нет, по его словам, пока и достоверной информации о пострадавших. Приволжская транспортная прокуратура уже начала официальную проверку по факту ЧП - специалистам предстоит выяснить, были ли соблюдены все требования законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Тем временем в РЖД сообщили, что направили к месту ЧП вагоны, чтобы вывезти пассажиров сошедшего с рельсов поезда. Для них на вокзале Ульяновск-Центральный решили организовать оперативный медпункт, где им при необходимости могут оказать первую помощь и направить далее маршруту другими пассажирскими поездами с медицинским эстафетным сопровождением.