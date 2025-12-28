В России сошел с рельсов поезд

Опубликовано: 28.12.2025 13:22 , Обновлено: 28.12.2025

В России образовался затор на железной дороге после схода с рельсов грузового поезда. В результате более 20 поездов дальнего и пригородного следования не могут проехать по расписанию.

«Сегодня в 03:35 на перегоне Кизитеринка – Проточный в Ростове-на-Дону произошел сход локомотива грузового поезда. Пострадавших нет. Движение поездов организовано по соседнему пути. В результате схода до 4 часов в пути задержаны 20 поездов дальнего следования и 5 поездов пригородного сообщения», – говорится в сообщении железной дороги.