В России снова будут судить за лозунг "Нет вобле!"

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Опубликовано: 21.11.2022 14:11 , Обновлено: 21.11.2022

В российском городе Тюмень полиция подала аппеляцию против решения городского суда, который оправдал девушку за надпись «Нет в***е!». Тогда она заявила, что речь идёт о вобле.

Однако в Тюменском областном суде закрались сомнения, что вид карповых рыб может вызывать такую ненависть. Судья направил на новое рассмотрение дело Алисы Климентовой снова по статье о дискредитации российской армии, сообщает 72.ru.

«Я на самом деле была уверена, что жалобу полиции отклонят и решение судьи оставят без изменений. Я не знаю, как пойдет дальше. Сейчас бесполезно что-то предполагать. Мне в принципе не очень нравятся слова из пяти букв, которые начинаются на В и заканчиваются на А. Есть такие проблемы», — рассказала девушка о своем мнении о решении областного суда.

Ранее Телеграф сообщил, что в российской Тюмени суд принял решение прекратить дело против женщины, которую изначально обвиняли в дискредитации армии РФ. Ее задержали за то, что она написала на асфальте “НЕТ В***Е”.

Однако жительница Тюмени убедила суд, что имел в виду совсем не слово «война», а написала на самом деле «вобла». По ее словам, она сделал такую надпись на асфальте, «поскольку испытывает неприязнь к данному виду рыб».

А сам лозунг стал основной многих мемов.

https://www.google.com/amp/s/telegraf.news/life/jumor/v-rossii-sud-opravdal-zhenshhinu-za-prizyv-net-voble/

Возможно, девушка сможет использовать в суде песню российского комика Семена Слепакова, который в песне перечислил все беды, которые вобла принесла русскому народу.

https://youtu.be/8Q_YfcpgdGU