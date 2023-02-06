В России школьники попали в реанимацию прямо из «Вкусно — и точка»

Опубликовано: 06.02.2023 12:48 , Обновлено: 06.02.2023

В Москве двоих школьников забрали в токсикологическую реанимацию прямо из ресторана быстрого питания «Вкусно — и точка» (российский подражатель ушедшего McDonald’s).

Как сообщил телеграм-канал Baza, 15-летним подросткам в одном из ресторанов стало плохо, они «начали бредить, высказывать суицидальные мысли».

По данным тг-канала, «медики поставили подросткам предварительный диагноз — отравление психодислептиками».

Также там сообщили, что следователи не могут выяснить, как и через что отравились подростки, потому что они находятся в бессознательном состоянии.