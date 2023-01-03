В России решили делать лекарства из икон
В московской Третьяковской галерее обнаружили иконы, с помощью которых, как оказалось, можно сделать лекарства. А точнее, из плесени на них. Об этом сообщили в исследовательском центре «Фундаментальные основы биотехнологии» Российской академии наук.
Специалисты провели экспертизу и выяснили, что древнерусские живописцы пользовались красками, в основе которых присутствует яичный желток. А в нем, в свою очередь, есть много холестерина, из-за чего субстанция схожа со стероидами.
В общем, российские ученые решили проверить грибы плесени, которые образовались на картинах с такими красками.
«Изолированные грибы-деструкторы живописных материалов способны трансформировать стероидные субстраты, что необходимо при промышленном получении конечных препаратов», — рассказал авто исследования.
Эксперты убеждены, что с помощью найденных образцов получится синтезировать новые лекарственные препараты.