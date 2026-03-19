В России прокремлевского блогера, внезапно раскритиковавшего Путина, отправили в психбольницу

Опубликовано: 19.03.2026 15:57 , Обновлено: 19.03.2026

Известного в России блогера, всегда поддерживавшего власти РФ, Илью Ремесло поместили в психбольницу. Это произошло после того, как он публично выступил с обвинениями в адрес президента России Владимира Путина.

Уже на следующий день пришли сообщения, что Илью госпитализировали в Психиатрическую больницу №3 им. Скворцова-Степанова в Санкт-Петербурге, сообщили сразу два издания, Baza и «Фонтанка».

Эта больница известна тем, что в советское время использовалась в том числе для карательной психиатрии. Например, сюда помещали советского диссидента Александра Скобова.

Первым о госпитализации Ильи Ремесло сообщил z-блогер Александр Картавых. Позднее телеграм-канал Baza написал, что кремлевский активист находится в стационаре 16-го отделения петербургской городской психиатрической больницы им. Скворцова — Степанова.

Газете «Фонтанка» в справочной больницы сказали, что пациенту с такими фамилией, именем и отчеством можно передать посылку. В Telegram блогер в последний раз был онлайн 18 марта в 23:37.

Юрист по образованию Ремесло известен информационными атаками на Алексея Навального и его соратников. В 2018 году Ремесло на сайте NavalnyLeaks обвинил политика в хищениях и переговорах с западными структурами. На основании жалобы Ремесло в СК (Следственный комитет) против Навального было возбуждено уголовное дело о «клевете» на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко, сообщило издание «Агентство.Новости».

Однако идеологический разворот блогера случился в марте 2026 года, когда во вторник Ремесло опубликовал серию критических постов о Владимире Путине и войне в Украине.

Он перечислил шесть причин, по которым «перестал поддерживать Путина». Среди них: ведение войны в Украине «исключительно ради комплексов Путина», ущерб экономике, удушение интернета и СМИ (средств массовой информации).