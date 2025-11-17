В России признали экстремистом бывшего премьер-министра РФ

Опубликовано: 17.11.2025 15:36 , Обновлено: 17.11.2025

Российское ведомство Росфинмониторинг включило в реестр террористов и экстремистов экс-премьера российского правительства Михаила Касьянова.

В списке оказались Елена Лукьянова и главный редактор издания «Новая газета Европа» Кирилл Мартынов, а также экономист Сергей Гуриев.

Все эти российские граждане входили в так называемый Антивоенный комитет России. ФСБ уже завело дело на организацию по обвинению в “насильственном захвате власти и изменении конституционного строя в Российской Федерации”.

Согласно законам РФ, теперь все средства включенных в список лиц будут заморожены.