Telegraf.news
ru

В России признали экстремистом бывшего премьер-министра РФ

В России признали экстремистом бывшего премьер-министра РФ
Подпишитесь на Телеграф:

Российское ведомство Росфинмониторинг включило в реестр террористов и экстремистов экс-премьера российского правительства Михаила Касьянова.

В списке оказались Елена Лукьянова и главный редактор издания «Новая газета Европа» Кирилл Мартынов, а также экономист Сергей Гуриев.

Все эти российские граждане входили в так называемый Антивоенный комитет России. ФСБ уже завело дело на организацию по обвинению в “насильственном захвате власти и изменении конституционного строя в Российской Федерации”.

Согласно законам РФ, теперь все средства включенных в список лиц будут заморожены.

Темы: