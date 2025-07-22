В России пришли с обысками в редакцию одного из крупнейших новостных Telegram-каналов

Опубликовано: 22.07.2025 11:47 , Обновлено: 22.07.2025

В России силовики внезапно пришли с обысками в офис одного из крупнейших Telegram-каналов — «База». Одновременно правоохранители посетили квартиру главного редактора издания Глеба Трифонова, после чего он пропал.

По словам соседей, его увезли в неизвестном направлении. При этом ни коллеги, ни родственники, ни даже адвокаты не знают, где он сейчас находится.

Тем временем сотрудники редакции, находившиеся в офисе во время визита полиции и ОМОНа, также перестали выходить на связь. Суть претензий правоохранительных органов пока не раскрывается. Однако речь может идти о возбуждении уголовного дела в одном из регионов страны.

“Дело «BAZA»: аналог истории с Ура.ру?”

Российский политолог Марат Баширов прокомментировал> ситуацию:

«Вероятнее всего, это аналог дела Ура.ру: получение инсайдерской информации о криминальных событиях. Чаще инфу сливают сотрудники, а ресурс платит за это».

[inf] Инсайдерская информация — это данные, доступ к которым имеют только ограниченный круг лиц (например, сотрудники госорганов или компаний). Их разглашение может нарушать закон. [/inf]

“«Сотрудничество с Кремлем уже не гарантия»”

В свою очередь, журналист Дмитрий Колезев высказал мнение, что ни одно медиа в России теперь не может чувствовать себя в безопасности, даже имея контакты среди чиновников и силовиков.

«Окончательно становится понятно (см. также “дело Ура.ру”), что сотрудничество с Кремлем и силовиками уже не является гарантией безопасности для любых медиа… Ясно, что любое из них может стать жертвой межведомственных разборок».

СК возбудил дело из-за «утечек в Telegram»

Тем временем Следственный комитет (СК) сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении полицейских, передававших журналистам «информацию ограниченного доступа». Позже эти данные публиковались в «одном из каналов мессенджера «Телеграм».

При этом обыски прошли не только в Москве, но и в нескольких регионах:

Краснодарский край;

Красноярский край;

Белгородская область.

Силовики изъяли документы и предметы, «имеющие значение для расследования». Впрочем, детали уголовного дела пока не раскрываются.