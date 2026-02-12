В России решили "пересобирать" европейские самолёты Airbus

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Опубликовано: 12.02.2026 13:37 , Обновлено: 12.02.2026

В России придумали, как продлить ресурс самолётам семейства Airbus A320. В настоящее время эти самолёты не могут проходить плановое техобслуживание в сертифицированных центрах и получать оригинальные запчасти для ремонта из-за санкций Евросоюза, введенных в 2022 году.

Чтобы продлить срок службы пассажирских авиалайнеров Airbus A320, которые активно используются российскими авиаперевозчиками на коротких и средних маршрутах, их решили “пересобирать”. Именно к этому сводится новая комплексная программа Авиационно-технического центра (АТЦ) “Уральских авиалиний”.

Ещё в 2023 году там запустили цех по обслуживанию и ремонту стоек шасси Airbus A320. К концу этого года планируют расширить цех и обслуживать там ещё и стойки шасси для Boeing 737, а также заняться “углубленным ремонтом” агрегатов топливных, гидравлических и пневматических систем.

Таким образом в компании пытаются продлить эксплуатационный ресурс самолетов, налетавших свыше 96 тысяч летных часов.

















[inf]Изначально Airbus A320 проектировался с запасом около 60 тысяч летных часов. Но по мере старения флота, ещё в 2008 году, компания Airbus разработала программу Extended Service Goal, которая позволяла продлить “жизнь” самолётам до 120 тысяч летных часов, чего должно хватить на дополнительные 10-20 лет. Но для этого машина должна была пройти плановое техническое обслуживание и определённые допработы. [/inf]

Поскольку из-за санкций российские самолёты пройти такое допобслуживание под контролем изготовителя не может, равно как и получить оригинальные запчасти на Airbus A320, российские авиакомпании вынуждены разбирать некоторые самолеты и переставлять с них запчасти на другие лайнеры, чтобы оставить в строю хотя бы часть авиафлота.

Некоторые эксперты уже выразили свои опасения по поводу того, что самостоятельный ремонт воздушных судов силами самих авиакомпаний может негативно сказаться на безопасности полётов.

Так, ещё осенью прошлого года авиакомпания “Уральские авиалинии” заявляла о “трудностях с поддержанием летной годности” самолетов нового поколения Airbus neo (всего воздушный флот компании насчитывает 51 борт этого семейства — А321, А320, А319, A320neo и А321neo). Из-за этого пассажиропоток компании в первом полугодии 2025 года упал на 7%. Заменить выбывшие борты самолётами российского производства пока также не получается: из 15 коммерческих самолетов, которые российские авиазаводы должны были сдать в 2025 году, был готов только один.

В сентябре 2025 года, по данным Reuters, Россия даже обратилась в Международную организацию гражданской авиации с просьбой ослабить санкции, чтобы у местных авиаперевозчиков был легальный доступ к критически важным комплектующим.