В России предложили сажать в тюрьму безработных

Опубликовано: 18.11.2025 08:31 , Обновлено: 18.11.2025

В России появилась инициатива о введении уголовной ответственности для безработных, которые три раза отказались от вакансий. С такой инициативой выступил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин, направив обращение в Совет Федерации.

Документ, с которым ознакомилось российское издание «Абзац», предлагает сажать за решетку тех, кто уклоняется от «общественно-полезного труда». Речь идет о лишении свободы сроком до одного года.

Причем, сажать предложили не всех подряд. Уголовная ответственность, согласно тексту, должна наступать только если служба занятости три раза предоставила человеку варианты для трудоустройства, а уважительных причин отказываться у него не нашлось. Помимо тюрьмы, российским тунеядцам в качестве наказания предлагаются обязательные работы (до 360 часов), исправительные (до двух лет) или принудительные (до года).

Почему идея возникла сейчас?

Обосновывая свою идею, Виталий Бородин сослался на несколько острых проблем на рынке труда РФ, начавшихся вместе с войной в Украине:

кадровый дефицит на предприятиях;

рост преступности, который, по его мнению, связан с нелегальной миграцией;

продолжающиеся демографические трудности.

Однако на деле ситуация на рынке труда в России выглядит не так однозначно. С одной стороны, официальная безработица в стране действительно крайне низкая. По данным Росстата, в сентябре она составила 2,2%, лишь незначительно увеличившись с исторического минимума. Казалось бы, работа есть для всех.

Но у этой медали есть и обратная сторона. О ней недавно заявила председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме. «Низкая безработица - никто не будет спорить - это абсолютно большое благо, каждая пара рук у нас при деле, нарасхват», — прокомментировала она.

Однако, по ее словам, в российских условиях это благо обернулось дефицитом кадров. «Ожесточенная конкуренция предприятий за работников приводит к тому, что зарплаты растут быстрее производительности труда, толкая инфляцию вверх и обесценивая те же самые зарплаты», — считает Набиуллина.

Проще говоря, бизнес, пытаясь переманит опытных сотрудников, постоянно повышает им оклады. Эти траты затем закладываются в стоимость товаров и услуг, из-за чего растут цены. В итоге покупательная способность тех самых высоких зарплат снова падает. Получается замкнутый круг.

[inf] Тунеядство— термин, который в СССР обозначал уклонение от общественно полезного труда. В современной России это слово носит скорее разговорный характер. [/inf]

Мужчины идут в няни

Пока чиновники ищут законодательные меры, рынок труда пытается адаптироваться самостоятельно. И здесь наблюдается любопытный тренд. Российские мужчины, по крайне мере, те, что не ушли на фронт, все активнее начинают занимать вакансии в тех сферах, которые традиционно считались «женскими».

Судя по данным рекрутинговых сервисов, которые цитируют «Известия», спрос на такие позиции со стороны соискателей-мужчин вырос примерно на 40%. Причем особенно заметен рост в конкретных профессиях: