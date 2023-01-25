В России предложили разбомбить Берлин в ответ на поставки танков Украине

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Опубликовано: 25.01.2023 14:07 , Обновлено: 25.01.2023

Новость о том, что Германия планирует поставить танки Украине, российские государственные СМИ восприняли без особого знтузиазма. А на государственном телевидении даже предложили бомбить Берлин.

Ведущий Владимир Соловьев призвал Кремль бомбить Германию в ответ. Это заметил Фрэнсис Скарр, который ведет репортажи из России для Би-би-си, и опубликовал видео с выступлением в социальных сетях.

Смотрите видео:

[Twitter_widget url=“https://twitter.com/francis_scarr/status/1618010872995270657”]

Господин Соловьев заявил о том, что немцы должны “знать, каких новых нацистских лидеров они вырастили и привели к власти”. Он также добавил: “Вы, европейские фарисеи, вы, нацистские отморозки!”.

По его словам, российские военные должны считать территорию Германии после передачи танков Украине “военной целью”.

Напомним, что правительство Германии официально объявило о решении отравить в Украину 14 танков Leopard 2 новейшей модификации. Мало того, Берлин разрешил другим странам передать Киеву ещё больше “Леопардов”.