В России потерпел крушение военный Ан-22

Опубликовано: 09.12.2025 12:57 , Обновлено: 09.12.2025

Российский военно-транспортный самолет Ан-22 потерпел крушение в вторник в Ивановской области России. На борту находились семь членов экипажа, сообщили российские СМИ и экстренные службы.

По данным телеканала «Рен ТВ» и Telegram-канала 112, самолет, принадлежащий Министерству обороны, упал в районе Уводьского водохранилища в Фурмановском районе. Фрагменты воздушного судна заметили прямо на воде.

По предварительной информации, экипаж погиб, сообщил телеграм-канал Mash. Поиски выживших продолжаются, на месте уже работают экстренные службы. Официального подтверждения о судьбе экипажа от властей пока не поступало.

По данным Mash, последняя связь с самолетом была около 11:00 по московскому времени, а крушение произошло спустя несколько часов.

Ан-22 «Антей» — крупнейший в мире турбовинтовой самолет, разработанный в СССР. Летом 2024 года в Воздушно-космических силах России объявили о планах прекратить эксплуатацию оставшихся самолетов этого типа.