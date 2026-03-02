В России после атаки дронов загорелся нефтяной терминал

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Опубликовано: 02.03.2026 09:11 , Обновлено: 02.03.2026

В ночь на 2 марта Краснодарский край России пережил массовую атаку беспилотников. В результате пострадали десяток жилых домов, на время были закрыты аэропорты Краснодара, Сочи и Геленджика, а в порту загорелся нефтяной терминал.

Согласно утренней официальной сводкероссийского Министерства обороны, за ночь над российскими регионами, Черным и Азовским морями были сбиты в общей сложности 172 беспилотников. Из них 66 были сбиты над Краснодарским краем, ещё 67 - над Черным морем.

Согласно официальным данным оперативного штаба Краснодарского края, обломки сбитых беспилотников повредили как минимум шесть жилых многоэтажек и ещё пять частных домов. Согласно заявлению мэра города Андрея Кравченко, есть как минимум трое пострадавших, которым потребовалась госпитализация - жителей частных домов, куда упали обломки сбитых дронов.

Что же до пожара в порту, о нём и городские власти, и Минобороны пока молчат. Однако в местных пабликах появились видео с моментом взрыва в порту Новороссийска и вспыхнувшего пожара.

По данным некоторых российских и украинских Telegram-каналов, речь идёт о нефтяном терминале “Шесхарис”. Это крупнейший нефтеналивной комплекс региона с пропускной способностью 75 млн тонн в год и емкостью хранилищ 1,28 млн кубометров, которым пользуется для экспорта своей нефти российский нефтяной гигант “Транснефть”.