В России подорвали машину с писателем Прилепиным - водитель погиб

Опубликовано: 06.05.2023 12:57 , Обновлено: 06.05.2023

На трассе в Нижегородской области подорвали автомобиль с русским писателем Захаром Прилепином, который активно поддерживает вторжение России в Украину. Водитель (который также был личным охранником писателя) погиб, а сам писатель ранен.

Как передает российское РИА “Новости”, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, автомобиль взорвался на трассе в Борском районе. В настоящее время туда направляются сотрудники полиции, Следственного комитета и спасатели.

В свою очередь в пресс-службе Прилепина агентству сообщили, что с самим писателем всё в порядке. Обстоятельства произошедшего пока выясняются.

Между тем, телеграм-канал медиахолдинга РБК, ссылаясь на “источник, близкий к МВД”, сообщил, что Прилепин тяжело ранен, в частности, получил серьёзные травмы ног. По его словам, после взрыва писатель оставался в сознании, его отправили на обследование и лечение в ближайшую больницу.

Источник РБК также сообщил, что злоумышленники могли прикрепить взрывное устройство под капот автомобиля, когда Прилепин находился в кафе.

В свою очередь телеграм-канал “База” сообщил, что Прилепин до сих пор остаётся на месте взрыва - медики ждут вертолет для его транспортировки.

“Взрыв был такой силы, что машину подбросило вверх и перевернуло. При этом часть деталей автомобиля разбросало в разные стороны. На месте взрыва образовалась большая воронка”, - передает телеграм-канал. Там также сообщили, что в настоящее время на всех подъездах к Бору выставили блокпосты, а полицейские досматривают все проезжающие машины.

Отметим, что Прилепин помимо литературной и журналистской работыа ктивно занимается политикой и общественной деятельностью. В частности, он является сопредседателем политической партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», поддерживает вторжение России в Украину с 2014 года и даже занимал должность “советника главы ДНР”.

Его называют одним из идеологов “русского мира”, а сам он называл конечной целью войны в Украине “оккупацию всей территории страны”. Саму Россию Прилепин называл “хранителем украинства”, а Киев “русским украинским городом”.