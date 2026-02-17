В России под Санкт-Петербургом взорвалась военная комендатура
Российские СМИ и Телеграм-каналы сообщили о взрыве в здании военной комендатуры в Сертолово Всеволожского района Ленинградской области.
В первых новостях об инциденте говорится, что погибли 3 человек, а в самом здании частично обрушились 2 и 3 этажи с чердачным перекрытием.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подтвердил факт обрушения здания комендатуры, передает РИА Новости. При этом он заявил, что причины происшествия устанавливаются, и не уточнил данные о погибших
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