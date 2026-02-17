В России под Санкт-Петербургом взорвалась военная комендатура

Опубликовано: 17.02.2026 16:00 , Обновлено: 17.02.2026

Российские СМИ и Телеграм-каналы сообщили о взрыве в здании военной комендатуры в Сертолово Всеволожского района Ленинградской области.

В первых новостях об инциденте говорится, что погибли 3 человек, а в самом здании частично обрушились 2 и 3 этажи с чердачным перекрытием.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подтвердил факт обрушения здания комендатуры, передает РИА Новости. При этом он заявил, что причины происшествия устанавливаются, и не уточнил данные о погибших