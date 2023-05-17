В России под Калугой взорвался беспилотник

🎥 Видео

Опубликовано: 17.05.2023 10:09 , Обновлено: 17.05.2023

В России, примерно в 100 км от Москвы, на 380-м километре Московского большого кольца в районе деревни Тарутино вечером 16 мая упал и взорвался дрон-камикадзе. Обошлось без пострадавших, поскольку беспилотник рухнул рядом с автомобильной дорогой.

Поскольку ЧП произошло поздно вечером, основные поиски обломков дрона-камикадзе начали лишь утром 17 мая.

Видео с места падения беспилотника опубликовал телеграм-канал Mash.

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По информации издания, взрыв при падении беспилотника был такой силы, что его слышали жители близлежащих городов и поселков, в частности, в Обнинске, Курилово, Жукове, Воротынске, а также в самой Калуге. Местные жители сообщили, что от взрывной волны в их домах дрожали оконные стекла.

В свою очередь телеграм-канал SHOT опубликовал фотографии с места падения беспилотника.

Под Калугой рухнул переделанный под дрон-камикадзе Ту-141 “Стриж” - СМИ

Как сообщили авторы тг-канала, на месте падения образовалась воронка глубиной 4 метра и шириной 8 метров. Следователи обнаружили рядом большое количество обломков “беспилотника самолётного типа без опознавательных знаков”, сообщил источник издания. По его словам, речь может идти о переделанном советском Ту-141 “Стриж”, из которого в таких случаях вытаскивают всё оборудование и нагружают его взрывчаткой и поражающими элементами, а также снаряжают дополнительным топливным баком. Как утверждает источник канала, такой переделанный “Стриж” способен пролететь порядка 1000 километров.

Также телеграм-канал привел слова одного из местных жителей, который видел момент взрыва беспилотника. По словам мужчины, тот был уничтожен ПВО.

“Мы были на пикнике с семьей в лесу, часов в семь увидели большой беспилотник в небе, его сбили, он не горел. Было два хлопка, очень громкие, чуть не оглохли. Летел он очень быстро, осколки разлетелись по дороге у леса”, - рассказал свидетель ЧП.