В России переименовали материки? На контурных картах появились странные названия

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Опубликовано: 23.09.2023 13:23 , Обновлено: 23.09.2023

В России на контурных картах для старшеклассников заметили странные названия. Например, появился регион "Англо-Саксонская Америка".

Об этом рассказал российский журналист, известный как Антон Орехъ, в своем телеграм-канале.

«Издательство Просвещение просвещает. Для начала переименовали материки», — написал он и опубликовал фотографии:

Так, можно подумать, что Северную Америку действительно переименовали в “Англо-Саксонскую”, а Южную — в Латинскую.

Но подписчики журналиста решили “заступиться”.

“Материки никто не переименовывал. Материки, насколько я помню, проходят классе в 5-6.. Здесь же контурные карты для 10-11. Изучают страны и языки, на которых в этих странах говорят. Отсюда и разделение на Латинскую и Англо-саксонскую Америки», — написал один из них.

Однако, Антон Орехъ назвал “подобный подход примитивным”.

«Штаты и Канада настолько многообразный по языковому, этническому, религиозному и какому угодно составу еще, что обобщать их всех как каких-то англосаксов — это глупость. Причем, состав такой у этих стран был всегда и англосаксами их и прежде было крайне примитивно», — написал он.

Кто такие англосаксы?

Вообще англосаксы — это группа германских племен, которая господствовала на Британских островах с V по XI век. Само слово «Англия» происходит от названия одного из этих племен — англов, выходцев с территории нынешних Дании и Германии.

В России же “англосаксами” стали называть англоязычные страны: Великобританию, США, Канаду (кроме Квебека), Австралию, Новая Зеландию.

Хотя власти РФ чаще подразумевают только США и Великобританию.

Например, Владимир Путин обвинял «англосаксов» в подрыве газопровода «Северный поток». А его пресс-секретарь Дмитрий Песков заявлял, что «англосаксы изрядно накачивают напряженность на Европейском континенте».

Ранее Телеграф писал, что одно из внеурочных занятий для российских младшеклассников пообещали превратить в выборы. Правда, сказочные. Так, школьникам решили предложить проголосовать за одного из пяти кандидатов на пост президента сказочной страны — Карабаса-Барабаса, Золушку, Лису-Алису, Бабу Ягу или Вини-Пуха. Пользователи сети уже оценили претендентов и выразили мнение, кто из героев победит.

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