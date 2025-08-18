В России пассажирский самолет не смог взлететь и выкатился за полосу

Опубликовано: 18.08.2025 09:51 , Обновлено: 18.08.2025

Пассажирский самолет АН-24, который пытался взлететь в аэропорту Рощино (Тюмень), не смог этого сделать и выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

На момент происшествия на борту находилось шесть членов экипажа, 40 пассажиров из них 13 детей. В местном МЧС сообщили, что пострадавших в результате аварии нет. Ведётся следствие, но предварительная версия - технические неполадки в тормозной системе старого самолета.

Ранее Telegraf.news писал, что российские авиакомпании испытывают трудности с поддержанием в работоспособном состоянии своих автопарков. Проблему усугубила неспособность российских производителей выполнить обещания по производству самолётов для их обновления.

Напомним, что аналогичная модель самолёта из автопарка компании «Ангара» 24 июля 2025 года рухнула в 15 км от Тынды, Амурской области России. В результате катастрофы погибло 48 человек, в том числе 5 детей, 6 членов экипажа и гражданин Беларуси .

Тем не менее власти России продлили срок эксплуатации самолётов АН-24 до 60 лет. По последним данным, в РФ на гражданских авиалиниях летают 45 таких самолётов. На смену им давно хотят производить модификацию Ил-114-300.

Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов пообещал, что первые самолёты данной модели попадут в авиакомпании в августе 2026 года. Однако за время сертификации и разработки стоимость одного Ил-114-300 выросла с 1,44 млрд российских рублей (2023) до 2,6 млрд (2025).

Изначально власти России обещали, что первые серийные самолёты Ил-114-300 должны были появиться в 2020—2021 годах. Затем перенесли на 2023 год, затем на 2024 и 2025 годы.

Задержка в начале 2020-х была связана с катастрофой летом 2021 года в Подмосковье. Тогда разбился прототип транспортного самолёта Ил-112В с теми же двигателями, что и на Ил-114-300. Сертификация двигателя была отложена до устранения всех конструктивных ошибок. Весной 2023 года двигатель допустили к полетам.