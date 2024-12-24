В России отменили многожёнство
Духовное управление мусульман (ДУМ) России отозвало ранее выпущенную фетву, которая разрешала российским мусульманам иметь до четырех жён. Такое решение последовало после того, как документом заинтересовалась Генпрокуратура РФ.
Об этом в своём Telegram-канале [link href=“https://t.me/umma_ru/8570” target=“_blank” rel=“noopener”] сообщил [/link] муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов, сославшись на “Божью волю” и нежелание вступать в полемику.
Ранее Совет улемов ДУМ РФ принял фетву под названием «Проблематика многожёнства в мусульманском сообществе России». В ней, как [link href=“https://ria.ru/20241219/mnogozhenstvo-1990227635.html” target=“_blank” rel=“noopener”] сообщало [/link] РИА Новости, говорилось о допустимости заключения российскими мусульманами до четырёх религиозных браков. Как пояснял муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов, многожёнство разрешалось при ряде условий, в частности, при “неспособности супруги к деторождению”, “сексуальной несовместимости” или нежелании первой жены рожать детей.
Главным условием, по словам Аляутдинова, было справедливое и равноправное отношение мужа ко всем жёнам, в том числе в вопросах материального обеспечения. Также отмечалось, что недопустимо скрывать наличие второй жены, и если она не была поставлена в известность, то вправе требовать расторжения никаха (венчания по исламским нормам).
Кроме того, муфтий Москвы подчёркивал, что мужчина, заключающий ещё один религиозный брак, обязан усыновить всех детей и нотариально оформить завещание.
Однако теперь, судя по всему, российским мусульманам придётся пересмотреть свои планы на многожёнство.