В России отменили многожёнство

Опубликовано: 24.12.2024 09:27 , Обновлено: 24.12.2024

Духовное управление мусульман (ДУМ) России отозвало ранее выпущенную фетву, которая разрешала российским мусульманам иметь до четырех жён. Такое решение последовало после того, как документом заинтересовалась Генпрокуратура РФ.

Об этом в своём Telegram-канале [link href=“https://t.me/umma_ru/8570” target=“_blank” rel=“noopener”] сообщил [/link] муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов, сославшись на “Божью волю” и нежелание вступать в полемику.

Ранее Совет улемов ДУМ РФ принял фетву под названием «Проблематика многожёнства в мусульманском сообществе России». В ней, как [link href=“https://ria.ru/20241219/mnogozhenstvo-1990227635.html” target=“_blank” rel=“noopener”] сообщало [/link] РИА Новости, говорилось о допустимости заключения российскими мусульманами до четырёх религиозных браков. Как пояснял муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов, многожёнство разрешалось при ряде условий, в частности, при “неспособности супруги к деторождению”, “сексуальной несовместимости” или нежелании первой жены рожать детей.

Главным условием, по словам Аляутдинова, было справедливое и равноправное отношение мужа ко всем жёнам, в том числе в вопросах материального обеспечения. Также отмечалось, что недопустимо скрывать наличие второй жены, и если она не была поставлена в известность, то вправе требовать расторжения никаха (венчания по исламским нормам).

Кроме того, муфтий Москвы подчёркивал, что мужчина, заключающий ещё один религиозный брак, обязан усыновить всех детей и нотариально оформить завещание.

Однако теперь, судя по всему, российским мусульманам придётся пересмотреть свои планы на многожёнство.