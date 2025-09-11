В России открыли ещё один южный аэропорт, закрытый в 2022 году из-за войны

Опубликовано: 11.09.2025 17:29 , Обновлено: 11.09.2025

В России возобновил работу международный аэропорт Краснодара (Пашковский). Как сообщили в Минтрансе РФ, воздушная гавань открыта для обслуживания рейсов с 09:00 11 сентября. Полеты не выполнялись с конца февраля 2022 года "по соображениям безопасности".

В ведомстве уточнили, что аэропорт будет принимать гражданские воздушные суда ежедневно с 09:00 до 19:00. На протяжении всего периода простоя он поддерживался в полной готовности, штат сотрудников укомплектован, сообщило агентство ТАСС.

О планах возобновить полеты в Краснодар уже заявили некоторые российские авиакомпании. Так, «Аэрофлот» планирует первый регулярный рейс из Москвы 17 сентября, а лоукостер «Победа» — 19 сентября. Также о готовности выполнять рейсы сообщили S7 Airlines и Azur air.

До закрытия аэропорта рейсы из Минска в Краснодар выполняла и авиакомпания «Белавиа», однако о своих планах по возобновлению этого маршрута перевозчик пока официально не объявлял.

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Работа аэропорта Краснодара, как и еще 11 аэропортов на юге и в центральной части России, была остановлена 24 февраля 2022 года. Краснодар стал третьим из этого списка, который возобновил полноценную работу. Ранее заработали аэропорты Геленджика и Элисты. Остальные, включая аэропорты Анапы, Ростова-на-Дону и других городов, по-прежнему остаются закрытыми для гражданской авиации.