Российские военные отказались публиковать списки погибших и раненых в Макеевке

Опубликовано: 10.01.2023 10:30 , Обновлено: 10.01.2023

В самарском военкомате РФ отказались публиковать списки пострадавших после удара ВСУ по российской базе в Макеевке Донецкой области.

По словам военного комиссара Самарской области Алексея Вдовина для «63.ru», в таких списках есть персональные данные, которые «могут привести к провокациям иностранных разведок» против родственников военных.

Он добавил, что военкоматы сообщают о пострадавших семьям сами или по обращению родственников.

Напомним, в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины заявили, что после удара по ПТУ № 19 в Макеевке Донецкой области в новогоднюю ночь погибло около 400 российских военных.

В то же время в Минобороны РФ признали гибель только 89 солдат. При этом на них возложили вину за то, что «вопреки запрету» якобы активно пользовались мобильными и таким образом раскрыли место своей расквартировки.