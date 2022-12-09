В России оппозиционера Яшина осудили на 8,5 лет за видео о гибели мирных жителей в Буче

Опубликовано: 09.12.2022 15:21 , Обновлено: 09.12.2022

В Москве судья Оксана Горюнова Мещанскиого суда приговорила оппозиционера Илью Яшина к 8,5 годам тюрьмы за распространение "фейков" о вооруженных силах РФ.

Илья Яшин в своем стриме показал убитых мирных жителей в Буче под Киевом. В своем видео он привел разные точки зрения, в том числе ту, что к этим убийствам причастны российские военные. По мнению суда и обвинения, политик таким образом дискредитировал российскую армию и власти.

“Я не боюсь, и вы не бойтесь”

Оппозиционер Яшин заявил в последнем слове, что лучше получить десять лет тюрьмы, чем “молча сгорать от стыда”.

“Итак, суд приговорил меня к 8 годам и 6 месяцам колонии. Что ж, авторы приговора оптимистично оценивают перспективы Путина. На мой взгляд – слишком оптимистично. Но и у нас нет повода для грусти, потому что мы с вами выиграли этот суд, друзья. Процесс задумывался как обличение «врача народа» в моем лице, но превратился в антивоенную трибуну. Мы говорили правду о военных преступлениях и призывали остановить кровопролитие. А в ответ слышали мешанину из лозунгов времён холодной войны, которую сбивчиво озвучивал прокурор”, - заявил Илья Яшин.

По его словам, “чрким символом этого процесса стали трясущиеся руки гособвинителя”. “Он очень старался звучать грозно и подражать сталинским прокурорам, но раз за разом вызывал смех зала и выглядел карикатурой. Этим истеричным приговором власть хочет запугать нас всех, но по факту лишь показывает свою слабость”, - считает Илья Яшин.

“Сильные лидеры спокойны и уверены в себе, и лишь слабаки стремятся заткнуть всем рот, выжечь любое инакомыслие. Так что сегодня мне остаётся лишь повторить сказанное в день ареста: я не боюсь, и вы не бойтесь”, - заявил он.