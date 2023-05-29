В России объявили в розыск сенатора США Грэмма за "удачную" трату денег. Что не так?

Опубликовано: 29.05.2023 12:06 , Обновлено: 04.07.2024

МВД России 29 мая объявило в розыск сенатора США Линдси Грэма. Это произошло после того, как президент Украины Владимир Зеленский обнародовал видео с кадрами недавней встречи с американским сенатором. Говоря о российско-украинском конфликте, Грэм, в числе прочего, заявил, что "россияне умирают", а "США никогда так удачно не тратили деньги". В России эти высказывания назвали русофобскими.

В карточке МВД России на розыск Грэма не указано, что именно инкриминируют сенатору США российские правоохранители. Как сообщило РИА “Новости”, там лишь значится, что он “разыскивается по статье Уголовного кодекса”.

Тем не менее, накануне председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело “по факту высказываний американского сенатора об убийстве россиян”.

“На распространенной в сети интернет видеозаписи американский сенатор Линдси Грэм в ходе встречи с президентом Украины заявил о финансовом участии США в причинении смерти гражданам России. Данному факту следователями ГСУ СК России будет дана надлежащая правовая оценка”, - говорится в заявлении Следкома России.

Речь идёт о видеозаписи, которую президент Украины Владимир Зеленский опубликовал 26 мая после встречи с Линдси Грэмом в Киеве. В ней высказывания американского политика “россияне умирают” и “никогда так удачно мы не тратили деньги” шли один за одним.

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Однако, в данном видео не была представлена беседа сенатора с украинским лидером целиком, а лишь нарезки их диалога. Полную версию привело агентство Reuters.

На самом деле Линдси Грэм начал беседу с Зеленским, проведя аналогию между нынешним сопротивлением украинцев и “героическими страницами американской истории”.

“Было время, когда и мы такими были, сражались до последнего человека, мы хотели либо быть свободными, либо умереть”, - заявил Грэм. На что Зеленский ответил ему “А теперь вы свободны. И мы тоже будем”, отметило агентство Reuters.

После этих слов Грэм и произнёс фразу “а россияне умирают”. На это Зеленский заметил американскому сенатору, что это россияне “пришли на нашу территорию, мы не воюем на их территории”.

Вторая часть заявления Грэма со скандального видео взята из другой части беседы двух политиков, отметили журналисты западного агентства.

“Упорно работает российская машина пропаганды”

Сам Грэм также отреагировал на обвинения в русофобии со стороны российских правоохранительных органов, заявив, что так “упорно работает российская машина пропаганды”.

“Украина взяла на вооружение американскую мантру: живи свободно или умри. Для СШС помощь Украине в освобождении от российских военных преступников стала хорошей инвестицией”, - добавил он.

Кроме того, он отдельно обратился к замглаве Совета безопасности России Дмитрию Медведеву, который после претензий Следкома назвал Линдси Грэма “старым дураком” и призвал его “вспомнить о печальной судьбе” убитых американских сенаторов, обвинив при этом американских властей в том, что они ” тратят грязные деньги на убийства сенаторов”.

“Господин Медведев, если Вы хотите, чтобы россияне прекратили умирать в Украине, выводите войска. Прекратите вторжение. Прекратите военные преступления. Но правда в том, что и Вам, и Путину российские солдаты безразличны”, - ответил на это Грэм.