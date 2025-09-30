В России объяснили самый масштабный призыв в армию за 9 лет

Опубликовано: 30.09.2025 13:44 , Обновлено: 30.09.2025

Президент России Владимир Путин ещё в понедельник подписал указ о призыве в армию 135 000 человек с осени и до конца 2025 года. Оказалось, что это станет самым масштабным осенним призывом на срочную службу в России за последние девять лет.

Больше было только осенью 2016 года, когда Владимир Путин распорядился вызвать на срочную службу 152 000 человек. За последние же три года в среднем в России каждую осень призывались 127 000 человек.

Глава комитета по обороне Госдумы, генерал-полковник Андрей Картаполов заявил, что столь масштабный призыв осенью 2025 года был объявлен из-за недобора весной.

«В весенний призыв должны были набрать 160 тыс. призывников, набрали меньше по разным причинам. Поэтому на осенний призыв цифры выросли», — пояснил Картаполов, уточнив, что России требуется больше срочников для формирования новых частей “для прикрытия границы с Финляндией”.

Как и в Беларуси, в соседней России призыв на срочную военную службу проводится дважды в год - весной и осенью.

Всем срочникам пообещали, что проходить службу они будут на территории России и без участия в боях в Украине. В свою очередь, Киев несколько раз утверждал, что брал в плен и новобранцев срочной службы и даже показал часть таких пленных. В 2022 году в Минобороны РФ в ответ заявили, что то некоторые из них были ошибочно отправлены в бой.

Официально в боях в Украине участвуют только профессиональные военные, добровольцы и контрактники. Россия также проводила мобилизацию в сентябре 2022 года. Официально в Кремле и Минобороны РФ отчитались о мобилизации 300 тысяч человек, однако некоторые российские СМИ со ссылкой на анонимные источники в правительственных кругах утверждали, что в планах было мобилизовать не менее 1 млн человек.