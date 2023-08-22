В России обломки ударного беспилотника рухнули на жилую многоэтажку
В ночь на 22 августа мощный взрыв прогремел в российском городе Красногорск Московской области. Как оказалось, он был результатом работы российских средств ПВО, которые сбили ударный беспилотник в небе над жилым районом города. Пострадавших среди гражданских нет.
Взрыв был такой силы, что в близлежащих дворах сработала сигнализация у сотен машин. Видео с гудящими авто опубликовал телеграм-канал Mash.
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Местные жители сообщили, что взрывной волной повредило фасад одной из многоэтажек, выбило оконные рамы на двух балконах, а обломками дрона повредило десятки припаркованных авто.
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Сам момент уничтожения беспилотника зафиксировали камеры наружного наблюдения и видеорегистраторы нескольких авто. Владельцы делятся ими в интернете.
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Из-за угрозы атаки беспилотников ночью план “Ковёр” вводили аэропортах “Внуково” и “Домодедово”. Воздушное пространство закрыли на какое-то время, а часть рейсов перенаправляли в аэропорт “Шереметьево”.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силами ПВО один ударный беспилотник был сбит в районе Красногорска, ещё один - в районе посёлка Часцы Московской области.
О ещё двух беспилотниках сообщили в Минобороны России - их средства ПВО засекли в небе над Брянской областью. Оба были своевременно подавлены комплексами радиоэлектронной борьбы и потерпели крушение.
В Минобороны инциденты назвали террористическими атаками и возложили за них ответственность на Киев. Украинские военные и официальные лица ночные атаки беспилотников по Подмосковью никак не комментировали, однако накануне представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что на территории России действуют диверсионные группы, которые занимаются, в том числе, и запуском БПЛА со взрывчаткой.