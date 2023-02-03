В России начали продавать молоко в килограммах

Опубликовано: 03.02.2023 12:22 , Обновлено: 03.02.2023

В России стали продавать молоко не в литрах, а в килограммах. Все для того, чтобы скрыть снижение объема продукта, считают эксперты.

По данным сервиса «Продажи.рф», в 2022 году производители стали чаще указывать вес молочных продуктов (в том числе кефира, сливок), а не их объем.

Например, они писали на упаковках: «1 кг», «1000 г» или даже «950 г».

[info_b]Отметим, что 1 кг молока равен примерно 0.971 литра.[/info_b]

По мнению председателя правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрия Янина, «маркетологи хорошо представляют уровень знаний физики россиянами», передает РБК.

«Большинство потребителей не догадываются, что килограмм молока меньше, чем литр. На этом играют, и в некотором смысле это вводит в заблуждение», — заявил он.