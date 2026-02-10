В России начали полную блокировку YouTube

🕵️ Неофициально

Опубликовано: 10.02.2026 20:21 , Обновлено: 10.02.2026

Роскомнадзор, похоже, начал полную блокировку YouTube с использованием инфраструктуры так называемого суверенного интернета. Это произошло в тот же день, как власти соседней страны объявили о замедлении Telegram.

По данным технических специалистов и экспертов, которые приводит “Агентство”, Роскомнадзор задействовал Национальную систему доменных имен.

Это значит, что домен YouTube был удален из DNS-системы российского регулятора. Это значит, что обычные пользователи не могут зайти на сайт видеохостинга. Впрочем VPN решает эту проблему, как и сервисы сторонних DNS.

Тем не менее о сбоях соьшмлм жители ряда российских регионов.

Факт применения блокировки подтвердили в службе техподдержки провайдера «На связи» и независимые эксперты. Ранее эта система уже использовалась для блокировки Discord и Signal.