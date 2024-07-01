В России на видео попало, как канализация поглотила Jeep Cherokee прямо на стоянке

🎥 Видео

Опубликовано: 01.07.2024 16:50 , Обновлено: 01.07.2024

В российском Барнауле Jeep Cherokee провалился под землю после прорыва канализации в результате гидравлических испытаний. Случай попал на видео.

На опубликованном ролике видно, что сначала под машиной забил мощный фонтан коричневого цвета, затем джип провалился в образовавшуюся яму. Другим машинам “повезло”: их хоть и залило кипятком, но они остались стоять на парковке.

Как сообщили в энергетическом холдинге “Сибирская генерирующая компания”, в том районе города проводили гидравлические испытания. “В результате автомобиль Jeep Cherokee провалился в образовавшуюся промоину, на месте работают спасатели по его эвакуации. Пострадавших нет”, - передало агентство РИА Новости.