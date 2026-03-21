В России на трассе взорвался бензовоз. Есть погибшие

🎥 Видео

Опубликовано: 21.03.2026 15:53 , Обновлено: 21.03.2026

В России бензовоз столкнулся с 4 автомобилями, из-за чего на трассе произошел взрыв и затем пожар.

В результате ДТП погибли три человека, ещё четверо пострадали.

Авария произошла на трассе “Ростов — Таганрог”. В результате ДТП загорелся бензовоз, площадь пожара — 200 кв. м.

Предварительно, из-за лопнувшего колеса бензовоз выехал на встречную полосу, столкнулся с четырьмя легковыми автомобилями и загорелся.

Для тушения пожара прислали 45 сотрудников МЧС (Министерства по чрезвычайным ситуациям) и 16 единиц техники.