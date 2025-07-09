В России на машины скорой помощи начали устанавливать "мангалы"

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Опубликовано: 09.07.2025 17:26 , Обновлено: 09.07.2025

В Белгородской области России автомобили скорой помощи начали оснащать специальными сетками "для защиты от беспилотников". Ранее губернатор региона называл такие конструкции "мангалами". В Сети появились фотографии.

“Начинаем оборудовать наши скорые помощи по примеру сельхозтехники — защитными „мангалами“ от ударов дронов”, — сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков еще в конце июня.

Сейчас же СМИ и местные паблики начали публиковать фотографии.

Первый медицинский транспорт с такими “мангалами” заметили в Валуйках и Шебекино Белгородской области РФ. По словам главного врача областной станции скорой медицинской помощи (СМП) Алексея Жирова, как минимум пять машин уже используют такую защиту.

При этом всего подобным образом планируют оборудовать более 15 реанимобилей. Кстати, аналогичные конструкции ранее применялись на сельскохозяйственной технике, однако теперь их адаптировали и для медиков.

К слову, власти не уточняют, насколько эффективны такие сетки против современных беспилотников.