В России масштабный технический сбой. К банкоматам очереди, а метро - бесплатно

Опубликовано: 03.04.2026 15:21 , Обновлено: 03.04.2026

В России в пятницу днём, 3 апреля, произошёл масштабный технический банковский сбой. По информации местных СМИ, уже несколько часов расплатиться в магазинах или на заправках можно только наличными, к банкоматам выстроили огромные очереди, а в метро пассажиров приходится пропускать бесплатно из-за не срабатывающих карт.

По данным Telegram-канала Mash, у россиян массово не проходит оплата по картам и QR-кодам в магазинах, кафе, АЗС, стали недоступны платёжные приложения, а также невозможно сделать банковский перевод с карты.

Как минимум снять наличные в банкоматах пока получается: к ним выстраиваются огромные очереди и, по информации канала, в некоторых из них уже заканчиваются деньги.

А вот для некоторых москвичей техсбой принёс неожиданный бонус. Из-за того, что их банковские карты массово не срабатывали на оплату проезда, их пришлось пропускать бесплатно в метро и на пригородные поезда, передало агентство ТАСС.

При этом в пресс-службе российской Системы быстрых платежей заявили, что на стороне Национальной системы платежных карт (НСПК) все системы работают штатно. В пресс-службе платежной системы «Мир» уточнили, что сбой произошел на стороне одного из банков, не уточнив, какого именно. При этом там подчеркнули, что на сохранность средств на счетах россиян сбой никак не повлиял.

Между тем, по данным “Ведомостей”, на сбои сегодня жалуются клиенты отнюдь не одного банка. К примеру, сервис DownDetector за сутки зафиксировал более 10 тыс. однотипных жалоб на “Сбер”, на СБП и T-банк - более чем по три сотни. На сбои в работе сайта и мобильного приложения, а также проблемы с переводами, оплатой картой и использованием банкоматов сегодня активно жаловались также клиенты OZON-банка и ВТБ.

Официальную причину власти пока не озвучивали, однако в самих точках оплаты ссылаются на некий “технический сбой”. По предварительным данным некоторых российских каналов, причиной технического сбоя, затронувшего банковскую сферу, стали блокировки IP-адресов, используемых в работе банковской инфраструктуры.