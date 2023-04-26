"Все упал!" - В России крушение очередного военного самолёта попало на видео

🎥 Видео

Опубликовано: 26.04.2023 17:55 , Обновлено: 26.02.2025

Военный самолёт Миг-31 разбился в Мурманской области России. О падении около Мончегорска сообщили российские телеграмм-каналы.

По предварительным данным, самолет потерпел крушение в Мурманской области из-за возгорания, упав в озеро. Российские СМИ утверждают, что лётчики успели катапультироваться.

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“Оба пилота, катапультировавшиеся из разбившегося Миг-31, зацепились за ветки. Спасатели отправились на место их приземления”, - сообщил тг-канал База.

Что послужило причиной авиакатастрофы — пока неизвестно. Судя по видео, истребитель загорелся в воздухе, а затем начал падать. Самолёт упал в озеро в посёлке Риж-Губа.

Обновлено Оба летчика обнаружены живыми в СОТ «Березка». Им вызвали скорую помощь. По предварительным данным, их жизни ничего не угрожает.

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Кажется, для местных жителей и работников, катастрофа не стала неожиданностью. На видео слышно, как снимающий катастрофу на смартфон приезжий комментирует: “О! Загорелся!.. Все, упал!” В это же время на фоне слышны испуганные вздохи других наблюдательниц: “Ой-ой-ой. Ёпрст!” - восклицали они.

Тем временем на КПП, где происходила съёмка, жизнь шла своим чередом. Силовики даже не обратили внимания на пикирующий вниз самолёт, внимательно, вместо этого, досматривая девушку.

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Напомним, что только вчера, 25 апреля, вертолет санавиации потерпел крушение в Волгоградской области РФ при возвращении на базу. В результате авиакатастрофы погиб пилот.

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