В России корабль разломился надвое
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В море недалеко от Новороссийска корабль, на борту которого находилось 11 россиян, разломило пополам. Об этом 21 февраля сообщил «Звезде» пресс-секретарь Росморречфлота Алексей Кравченко
По его словам, сейчас (на момент написания новости) идет спасательная операция.
«Судно флаг коморские острова, 11 человек экипажа, все россияне. Судно с грузом мраморной крошки переломилось», — сказал Кравченко.
И отметил, что корабль стоял недалеко от берега, «и там сильный шторм — порывы ветра 25 м/с и до трех метров волна».
Есть ли пострадавшие или погибшие пока неизвестно.
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