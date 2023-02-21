В России корабль разломился надвое

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Опубликовано: 21.02.2023 15:14 , Обновлено: 21.02.2023

В море недалеко от Новороссийска корабль, на борту которого находилось 11 россиян, разломило пополам. Об этом 21 февраля сообщил «Звезде» пресс-секретарь Росморречфлота Алексей Кравченко

По его словам, сейчас (на момент написания новости) идет спасательная операция.

«Судно флаг коморские острова, 11 человек экипажа, все россияне. Судно с грузом мраморной крошки переломилось», — сказал Кравченко.

И отметил, что корабль стоял недалеко от берега, «и там сильный шторм — порывы ветра 25 м/с и до трех метров волна».

Есть ли пострадавшие или погибшие пока неизвестно.

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