В России КАМАЗ пустил под откос пассажирский поезд Казань-Адлер. Более 140 пострадавших

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Опубликовано: 29.07.2024 14:52 , Обновлено: 29.07.2024

В Волгоградской области России, в 4 километрах от железнодорожной станции Котельниково днём 29 июля произошла серьёзная авария. Восемь вагонов пассажирского состава, следовавшего из Казани в Адлер, сошли с рельсов после того, как поезд врезался в выехавший на пути КАМАЗ, гружёный песком. По предварительным данным, число пострадавших превышает 140 человек, среди них есть дети.

Всего с поезде Казань-Адлер находились порядка 800 пассажиров. О погибших пока не сообщается. И машинист поезда, и водитель грузовика (43-летний Асламбек У), ставший виновником ЧП, выжили и в ближайшее время будут допрошены следователями.

В российских пабликах и Telegram-каналах появились первые фото и видео с места происшествия.

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Очевидцы также сняли на видео, как люди пытались достать водителя, зажатого внутри покорёженной кабины КАМАЗа. Её буквально оторвало от кузова грузовика и отбросило на несколько метров.

Сообщается, что сам мужчина оставался в сознании к моменту приезда медиков. По предварительным оценкам, он получил травму головы и повреждения ног. По данным Telegram-канал Shot, сразу после аварии он заявил, что “не смог оттормозиться перед поездом”, что и привело к ЧП.

В “Российских железных дорогах” заявили, что “водитель автомобиля грубо нарушил правила дорожного движения” и “выехал на переезд при исправно действующей сигнализации перед близко идущим поездом”.

“Локомотивная бригада в соответствии с инструкциями предприняла все необходимые в таком случае действия. Машинист применил экстренное торможение, но из-за малого расстояния избежать столкновения не удалось. Скорость поезда составляла 65 км/ч”, - заявили там, подчеркнув, что железная дорога в месте аварии “хорошо просматривается”, а видимость поезда на переезде для водителя “составляла более одного километра”.

По данным МЧС России, спасатели в настоящее время работают на месте аварии. Для эвакуации подготовили вертолета Ми-8, на месте задействовали 109 единиц техники и 324 специалиста.

По данным РИА “Новости”, 15 человек уже госпитализировали, порядка 140 человек получили ссадины и ушибы.

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