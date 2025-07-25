В России из-за взрыва обвалился подъезд жилого дома с первого по 10-й этаж

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Опубликовано: 25.07.2025 12:05 , Обновлено: 25.07.2025

Российские СМИ сообщили, что в Саратове в многоэтажном жилом доме произошел взрыв газа. Предварительно, три человека погибли.

Спасатели сообщили, что обрушился весь подъезд с 1 по 10 этаж. Российский МЧС назвал произошедшее «хлопком».

“По предварительной информации, в квартире по улице Блинова, 2 произошел хлопок газовоздушной смеси без последующего горения”, - говорится в сообщении службы.

Минимум 10 человек находятся под завалами саратовской многоэтажки. Количество погибших может увеличиться. Родные многим не могут дозвониться. На улице рядом с домом царит паника, сообщили очевидцы.

По данным российских СМИ, есть угроза обрушения остальной части дома.

[inf]Минимум 256 человек, по данным SHOT, проживало во взорвавшемся доме в 2025 году. Сколько жильцов на момент ЧП находилось в здании, сейчас выясняют службы. [/inf]

Также поступила информация, что в результате обвала погиб ребёнок. Во время обрушения также пострадали прохожие, на которых упали обломки.

По данным Mash, взрыв произошел со стороны газовой трубы — она проходила над дорогой вблизи дома.