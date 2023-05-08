В России из-за гигантских лесных пожаров в регионах объявили ЧП. Люди сгорают заживо

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Опубликовано: 08.05.2023 11:03 , Обновлено: 08.05.2023

В России во многих лесистых регионах объявили режим ЧП из-за гигантских пожаров, с которыми не могут справится местные спасатели из-за недостатка людей и техники.

Так, в Курганской области РФ из-за лесных пожаров для тушения пожара привлекли самолеты Ил-76 и более 1000 человек личного состава МЧС. Уже известно, что погибли минимум 6 человек, огонь уничтожил три рядом стоящие деревни: Плоскую, Юлдус и Могилева.

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Один из местных жителей, Руслан, пытался спрятаться от пламени в погребе и сгорел в нём заживо. Также спасатели нашли на пепелище тело женщины, которая не успела выбраться со своего участка, сообщил тг-канал “Маш”.

А на Урале число погибших в пожарах увеличилось до семи человек. В деревне Красный Яр (Тюменская область) огонь убил 49-летнего местного жителя.

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