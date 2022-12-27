В России и ООН ответили на предложение Украины провести в феврале мирный саммит

Опубликовано: 27.12.2022 09:03 , Обновлено: 04.07.2024

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина намерена провести мирный саммит к концу февраля – предпочтительно в Организации Объединенных Наций с участием ее генерального секретаря Антониу Гутерреша в качестве возможного посредника.

“Он зарекомендовал себя как эффективный посредник и умелый переговорщик и, самое главное, как человек принципиальный и честный. Поэтому мы приветствовали бы его активное участие”, - пояснил украинский министр.

В то же время Дмитрий Кулеба сказал, что Россию можно пригласить только в том случае, если она сначала предстанет перед трибуналом по военным преступлениям. Глава МИД Украины сказал, что украинское правительство хотело бы провести мирный саммит к концу февраля, в годовщину вторжения России.

“Организация Объединенных Наций могла бы стать лучшим местом для проведения этого саммита, потому что речь идет не о том, чтобы оказать услугу определенной стране, - сказал он. - На самом деле речь идет о том, чтобы привлечь всех на борт”.

Ранее, 12 декабря, Владимир Зеленский уже говорил, что Украина планирует инициировать саммит по реализации украинской формулы мира в 2023 году.

В ООН готовы , в России - нет

В ООН уже прокомментировали мирную инициативу Украины. “Как генеральный секретарь много раз говорил в прошлом, он может выступать посредником только в том случае, если все стороны хотят, чтобы он был посредником”, - передает слова представителя секретариата ООН РИА “Новости”.

В то же время, в Кремле отвергли возможность своего участия. «Мы никогда не следовали чужим условиям… Ориентировались только на свои [условия] и на здравый смысл», — заявил Дмитрий Песков, отвергнув предложения Украины.

А в представительстве России в ООН и вовсе нервно отреагировали на предложение Украины, видимо, очень всерьез восприняв перспективу проведения такого мероприятия. “Какой может быть “саммит мира” без России? Вот без Украины его как раз представить очень просто, - заявил заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. - И именно это кошмарный сценарий для кулеб и кислиц, заставляющих плодить подобные инициативы, которые их именно к этому сценарию и приближают. Одним словом, “Дипломатия 404”.