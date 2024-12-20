В России чиновник вышел на уборку снега с огнеметом
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В российском Санкт-Петербурге глава округа Северный Юрий Куликов начал убирать снег с помощью огнемета. По его словам, так он решил вдохновить коллег на помощь коммунальщикам.
Видео с уборкой снега под музыку из фильма «Охотники за привидениями» Куликов опубликовал на своей странице во «ВКонтакте».
«Конечно, мы хотели бы убрать весь снег и лёд в нашем городе с помощью такого огнемёта, но это фантастика. Гораздо важнее слаженная работа коммунальных служб и наших граждан» — сказал он в ролике.
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