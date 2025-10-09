В России "Бессмертный полк" подал в суд на "Бессмертный полк"

Опубликовано: 09.10.2025 10:25 , Обновлено: 09.10.2025

"Бессмертный полк" против "Бессмертного полка" - такое необычное дело начали рассматривать в российском суде по интеллектуальным правам. Две разные организации с одинаковым названием претендуют на один товарный знак.

Истцом выступила организация “Бессмертный полк России” , зарегистрированная в Москве. Именно эта некоммерческая организация, как отметил российский Telegram-канал “ЕЖ”, в настоящее время пользуется наибольшей поддержкой властей и курируется Администрацией президента. Руководителем организации выступает одна из активисток Общероссийского общественного движения “Народный фронт” Наталья Шадрина.

Ответчиком же выступает “Бессмертный полк — Москва” , во главе которого стоит Ирина Земцова, жена одного из трёх соучредителей, бизнесмена Николая Земцова. Именно у этой организации “российский полк” в 2017-2023 годах арендовал товарные знаки “Бессмертный полк” в виде значков-звёзд. В 2023 году истцы перерегистрировали эти значки на себя, а теперь пытаются через суд лишить ответчика всех прав на этот товарный знак, утверждая, что они “не используют свой бренд”.

По данным Тelegram-канала, годовые бюджеты двух организаций не сопоставимы: у “российской” - порядка 100 млн рублей, у “московской” - от 4 до 20 млн рублей. При этом ни одна из них не может претендовать на “пальму первенства”.

У истоков российского “Бессмертного полка” стояло Региональное историко-патриотическое общественное движение “Бессмертный полк” , инициированное в 2011 году томскими журналистами Сергеем Лапенковым, Сергеем Колотовкиным и Игорем Дмитриевым. Они также являются владельцами собственного товарного знака “Бессмертный полк”, который выкупили в 2018году у “Томской медиагруппы”. Именно она была первой, кто запатентовала бренд “Бессмертный полк” - ещё в 2012 году, и официально зарабатывала на нём путём передачи лицензии издательству АСТ.