В России беспилотник рухнул на жилые дома – погибли три человека

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Опубликовано: 12.10.2023 10:00 , Обновлено: 12.10.2023

В ночь с 11 на 12 октября на окраине российского Белгорода "упал беспилотный летательный аппарат". Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. В результате погибли три человека, включая маленького ребенка. Еще два человека, по словам губернатора, находятся в реанимации "в крайне тяжелом состоянии".

По словам Гладкова, в результате падения беспилотника два жилых дома оказались фактически полностью уничтожены, ещё несколько жилых домов, а также автомобилей получили повреждения. Губернатор опубликовал фотографии с места происшествия.

⠀ В связи с трагическим происшествием в городе отменили ряд публичных мероприятий.

Между тем, в Министерстве обороны России заявили о “пресечении попытки совершить террористическую атаку” с украинской стороны. По данным ведомства, “украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над территорией Белгородской области” 11 октября около 23:50 дежурными средствами ПВО.

С украинской стороны никаких официальных заявлений относительно данного инцидента не поступало.