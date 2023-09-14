В России 13 сентября объявили днём странных оговорок

🎥 Видео

Опубликовано: 14.09.2023 12:20 , Обновлено: 14.09.2023

Интернет-пользователи в России объявили 13 сентября 2023 года Днём странных оговорок. Сначала в сеть попало видео с "неудобной" оговоркой пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, а затем "оконфузился" переводчик, зачитывавший речь лидера Северной Кореи Ким Чен Ына на официальном приеме в честь его визита на космодром "Восточный."

Так, Дмитрий Песков оговорился во время интервью российскому изданию “Известия”. Российскую Федерацию он ошибочно назвал “Российской педерацией”, но тут же поправил себя. Несмотря на то, что из интервью этот момент впоследствии вырезали, видео с досадной оговоркой уже разлетелось по сети.

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С переводчиком Ким Чен Ына вышло ещё неприятнее. В речи, которую он зачитывал на официальном обеде, данном в его честь принимающей стороной на космодроме “Восточный” в Амурской области, зрители расслышали нецензурную лексику.

“С первого момента вступления на русскую землю я почувствовал боевой дух и кипучую действительность, стал непосредственным свидетелем значительных достижений русского народа в деле построения сильной, современной России под руководством товарища Путина”, - зачитал с листа речь переводчик, но вместо слова “кипучую” интернет-пользователи услышали совсем другое, ругательное слово, значение которого можно истолковать ка “плохой, низкокачественный, противный, неприятный, вызывающий отрицательные эмоции”.

В комментариях под этими видео интернет-пользователи помимо ожидаемых замечаний об “оговорочках по Фрейду” и объявлении 13 сентября Днём странных оговорок также выразили опасение за судьбу переводчика северокорейского лидера. Некоторые отметили, что, судя по его сильному акценту, тот мог и не осознать, “какую судьбоносную ошибку он допустил”.