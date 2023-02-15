Опубликовано: 15.02.2023 13:04 , Обновлено: 15.02.2023

Российские власти «поместили» более 6 тысяч детей, вывезенных из Украины, в специальные лагеря для «перевоспитания». Об этом заявили исследователи программы Conflict Observatory, поддерживаемой Госдепартаментом США, в своем независимом докладе. В РФ отреагировали.

«Лаборатория гуманитарных исследований выявила 43 учреждения, в которых содержатся дети из Украины. Большинство лагерей занимаются перевоспитанием, а некоторые проводят военную подготовку детей. Лагеря расположены по всей стране, от оккупированного Россией Крыма до Магаданской области», — сказано в отчете.

Исследователи утверждают, что российские власти «стремились донести до детей промосковскую точку зрения через школьные программы, а также через экскурсии на патриотические объекты и беседы с ветеранами», передает The Guardian.

Также эксперты сообщили, что детей «обучали обращению с огнестрельным оружием», хотя Натаниэль Рэймонд, исследователь из Йельского университета, курировавший отчет, сказал, что нет никаких доказательств того, что их отправляли обратно воевать.

[info_b]Отчет (на английском) можно почитать по ссылке.[/info_b]

«Множество свидетельств действий России обнажает цели Кремля отрицать и подавлять самобытность, историю и культуру Украины. Разрушительные последствия путинской войны для детей Украины будут ощущаться поколениями», — сказано в заявлении Госдепартамента США .

На выводы отчета отреагировало посольство РФ в Вашингтоне:

«Россия приняла детей, вынужденных спасаться вместе со своими родными от обстрелов и зверств ВСУ. Мы делаем все возможное для сохранения несовершеннолетних граждан в семьях, а в случаях отсутствия или гибели родителей и близких — для передачи сирот под опеку».

Однако исследователи считают, что такие заявления «лишь попытки оправдать преступления».

К слову, ранее уполномоченная по правам ребенка в России Мария Львова-Белова заявляла, что у детей, которых вывезли из Мариуполя в Подмосковье во время войны, негативное отношение к РФ «преобразуется в любовь к России».

«Дети говорили всякие гадости, пели гимн Украины. Есть вот этот некий какой-то негатив, может быть, в начале, но потом он преобразуется в любовь к России», — сказала она.