В Брянской области подорвалась на мине машина Росгвардии

Опубликовано: 03.03.2023 08:42 , Обновлено: 03.03.2023

Вблизи села Сушаны Брянской области России на мине подорвалась машина Росгвардии. Об этом 2 марта сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

По его словам, четверо росгвардейцев: трое сотрудников Брянской СОБр (командир боевого отделения, двое бойцов) и взрывотехник ОМОН — «получили легкие осколочные ранения», но их жизни «ничто не угрожает».

Он также опубликовал фото мины, которую якобы нашли рядом.

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Напомним, 2 марта в России заявили о якобы «проникновении украинских ДРГ» в два села Брянской области на границе с Украиной. СМИ распространяли информацию о перестрелках и взятии заложников, гибели мирных жителей.

Тем временем ответственность за происходящее взяли на себя люди, которые называют себя бойцами «Русского добровольческого корпуса». Они заявили, что пришли «показать соотечественникам, что свободные русские люди с оружием в руках могут бороться с режимом»