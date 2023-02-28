В России беспилотники атаковали нефтебазу

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Опубликовано: 28.02.2023 10:44 , Обновлено: 28.02.2023

На нефтебазе Роснефти в Туапсе Краснодарского края России в ночь на 28 февраля произошел пожар. По данным телеграм-каналов, объект атаковали беспилотники.

СМИ пишут, что взрывы на территории нефтехранилища прогремели во вторник около двух часов ночи.

Как сообщил тг-канал Baza, «два беспилотника, начиненных взрывчаткой, повредили здание бойлерной рядом с нефтехранилищем». Кроме того, по его информации, «пострадала система теплоснабжения столовой».

А еще «после взрыва остались две воронки глубиной полтора метра», пишет Baza.

РИА Новости со ссылкой на свои источники в экстренных службах также сообщило, что в районе нефтезавода в Туапсе был зафиксирован полет беспилотника

Администрация города подтвердила только пожар. Там заявили, что он не затронул нефтяные резервуары, разлива нефтепродуктов не произошло, а пострадавших нет. В утренней сводке регионального МЧС происшествие в Туапсе не упоминается.

Тем временем в Сети появились фото произошедшего: